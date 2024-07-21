شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى: أشعر بالظلم والقهر.. والبعض يحاول كسر طموحى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى المقاولون العرب، عن شعوره بالظلم بسبب غيابه عن المشاركة في المباريات مع فريقه الحالي.

وكتب عمار حمدي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: أصعب حاجة لما الدنيا تفرض عليك حاجة وأنت مش حاببها، والأصعب لما تكون وسط ناس بيحاولوا يكسروا طموحك وأنت بتعافر عشان تنجح وتحقق اللي أنت عايزه.



تغريدة عمار حمدى

وأضاف لاعب المقاولون: إحساس صعب جداً لما تحس بالظلم والقهر من ناس أنت سيبت ناس أحسن منهم وعائد مادي أكبر بكتير عشان تروحلهم وفي الآخر ما يقدروش دا، لأ وكمان عاوزين يقعدوك ويكسروا طموحك وهما عارفين قيمتك كويس أوي بس مفيش في إيدك حاجة تعملها، والحمد لله اللي بيريح الواحد إن ربنا شایف کل دا واللي بتعمله النهارده هيتردلك بكرا، شكوتي لربنا سبحانه وتعالى مش لحد من البشر، ومليش كلمة غير "حسبي الله ونعم الوكيل".

وانضم عمار حمدي إلى المقاولون العرب في بداية الموسم، بعد تمسك اللاعب باللعب مع شوقي غريب مدرب ذئاب الجبل آنذاك، قبل أن يرحل غريب عن الإدارة الفنية لتراجع النتائج، ليمر الفريق بفترة من عدم الاستقرار الفني.

وإجمالا شارك عمار حمدي مع المقاولون في 16 مباراة منذ بداية للموسم الجاري، سجل هدفاً وصنع آخر وغاب عن آخر مواجهتين للفريق.