شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يرحلون عن الأهلي فى الميركاتو الصيفى.. والباب لا يزال مفتوحا والان مع تفاصيل الخبر

تأكد رحيل 3 لاعبين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما منح الجهاز الفني الضوء الأخضر للإدارة من أجل رحيلهم عن القلعة الحمراء، مع تعويضهم بلاعبين آخرين.

ورحل عن الأهلي كل من الفرنسي أنتوني موديست، والتونسي محمد الضاوي كريستو، والثالث هو المالي أليو ديانج الذي سينضم إلى نادى الخلود السعودي بعج نهاية مباراة فريقه مع بيراميدز الاثنين المقبل.

ولا يزال الباب مفتوحاً أمام لاعبين جدد للرحيل عن الأهلي هذا الصيف، لاسيما مع الحديث عن قدوم عروض تخص لاعبين مثل محمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد الشناوي ومروان عطية وإمام عاشور ورضا سليم ومحمد عبد المنعم في الصيف الحالي.

ورحل موديست عن الأهلي في ظل انتهاء عقده بنهاية يونيو الماضي، وعدم وجود قناعات ببقائه، في ظل عدم تقديم اللاعب مستوى فني جيدا يمكنه من البقاء، رغم أنه كان يوجد بند في عقده يتيح له تجديد عقده تلقائياً حال الوصول إلى 75% من نسبة المشاركة مع الفريق الأحمر.

بينما رحل كريستو عن الأهلي بسبب عدم الاعتماد عليه من قبل كولر، وتمسك اللاعب بخوض تجربة جديدة، وتم الاتفاق على انتقاله إلى الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وضع بند في عقد إعارته يتيح للصفاقسي شرائه مقابل دفع مبلغ مالي محدد.

وأخيرا تم الاتفاق على بيع أليو ديانج إلى الخلود السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، مع الاتفاق على تأجيل انضمام الدبابة المالية إلى النادي السعودي لحين الانتهاء من خوض مباراة الأهلي أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري.