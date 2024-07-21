شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتوى غضب كولر بسبب "صفقات الصيف" فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

احتوى مسئولو النادي الأهلي غضب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي انتقد بُطء إدارة القلعة الحمراء فى حسم صفقات ميركاتو الصيف، وقال مصدر في النادي إن مسئولى الأهلي تحدثوا مع كولر ووكيل أعماله دينو لامبرتي بشأن الصفقات المتوقع حسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وشدد المصدر على أن إدارة النادي أكدت للمدرب السويسري ووكيل أعماله أن الأهلي يتفاوض حالياً مع عدة لاعبين فى المراكز التي طلب كولر تدعيمها، وفي مقدمتها الهجوم، والجناح، وخط الوسط، والظهير الأيسر، بجانب الدفاع الذي تم تدعيمه بصفقة يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم ولن يبخل على كولر بصفقات قوية في أي مركز يطلب تدعيمه خاصة أن إدارة النادي نجحت المواسم الماضية فى ضم صفقات قوية جعلت الأهلي يمتلك تشكيلة أساسية قوية وأخرى بديلة بنفس القوة تقريباً.

وأشار المصدر إلى أن الاتصالات والمفاوضات جارية حالياً بين الأهلي وبين أكثر من لاعب أجنبي بمعرفة كولر ووكيل أعماله، لاسيما أن الأخير أحضر عدة لاعبين أجانب ينشطون في الدوري السويسري تمهيداً للتعاقد مع أحدهم أو بعضهم، وذهب المصدر إلى أن كولر تفهّم وجهة نظر إدارة الأهلي بشأن عدم ضم بعض الصفقات المطلوبة، حيث يبذل الأهلي قصارى جهده لكن بعض الصفقات لا تتم لظروف خارجة عن إرادة النادي ، وهو ما تفهّمه أيضاً وكيل أعمال كولر الذي عقد أكثر من جلسة مع مسئولو الأهلي كما حضر مباراتي بيراميدز ومودرن سبورت في الدوري اللتين أنتهتا بفوز الأهلي 3-2 و2-1 على التوالي.