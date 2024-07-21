شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يقترب من خلافة بيريرا فى رئاسة لجنة الحكام الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب سمير عثمان الحكم الدولى السابق من تولى منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية خلال الموسم المقبل خلفا للبرتغالى بيريرا الذى استقر الرأي داخل الجبلاية على رحيله بنهاية تعاقده في أغسطس المقبل.

شهدت الأيام الماضية تأكيدات من داخل اتحاد الكرة بالاتجاه لعدم تمديد تعاقد البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بعد الأزمات الكثيرة التي شهدتها المباريات، واشتكى أغلب فرق الدورى من سوء مستوى التحكيم والأخطاء المتكررة بخلاف المشاكل الأخرى، أبرزها شكوى الحكم محمود عاشور من اضطهاده وعدم إدارته لأى مباراة، رغم أنه مصنف أفضل حكام أفريقيا في تقنية الفار، وكذلك مشكلة محمد الحنفى والصباحى، وغيرها من الأزمات التي دفعت الجبلاية للاستقرار على رحيل بيريرا.

ووفقا لمصادر باتحاد الكرة، فإن بديل بيريرا سيكون حكما مصريا من أصحاب الخبرات والتاريخ الكبير، فضلا عن علاقته الجيدة مع كل أسرة التحكيم، وهناك أسماء ترددت بقوة، أبرزها سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وجهاد جريشة، وخلال الساعات الماضية ارتفعت أسهم سمير عثمان، وباتت فرصة أكبر في تولى قيادة التحكيم خلال الموسم الجديد.

ويتردد في كواليس الجبلاية أسماء عديدة سيكون لها دور في العمل مع لجنة الحكام الجديدة المزمع تشكيلها بالموسم المقبل، أبرزها إبراهيم نور الدين الذى يعتزل بنهاية الموسم الجارى، ووجيه أحمد وتامر درى وأيمن ديجيش ومحمد صلاح عبد الفتاح وهشام صلاح وآخرين.

وشهدت الفترة الماضية وصول الكثير من الشكاوى ضد سوء مستوى التحكيم، وأرسل 15 ناديا شكاوى ضد الحكام في الدوري المصري الممتاز على رأسها ناديي الأهلي والزمالك.

يرفض مجلس إدارة اتحاد الكرة إقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام من منصبه، بعد الهجوم الكبير على التحكيم خلال الأيام الماضية، بسبب وجود شرط جزائى فى عقده يبلغ 40 ألف دولار تقريباً.

ويحصل فيتور بيريرا على راتب شهرى قدره 18 ألف دولار، وينتهى عقده بنهاية الدورى المصرى فى أغسطس المقبل، لذا يرفض اتحاد الكرة إقالته منعاً لتحمل الشرط الجزائى.