أحمد رفعت جديد.. فوزي الحناوي يكشف تفاصيل تعرضه للاضطهاد من أحد مسئولي الاتحاد السكندري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف فوزي الحناوي، مهاجم الاتحاد السكندري، تفاصيل تعرضه للظلم والاضطهاد من قبل أحد المسئولين في النادي الساحلي، بسبب رفضه تخفيض قيمة عقده.

وأكد الحناوي أنه تعرض للأذي النفسي طوال الموسم الحالي، ولم يشارك كثيرا مع فريقه، رغم النقص العددي في صفوف المهاجمين، وبذله قصارى جهده في التدريبات.

وسرد المهاجم تفاصيل أزمته مع أحد المسئولين في الاتحاد السكندري، عبر حسابه على الفيس بوك، قائلا:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معرفش الكلام ده هيضيع مستقبلي في الكوره ولا لا بعد انهارده بس لازم ابرء نفسي من كل دقيقه عدت عليا السنادي قدام ربنا مستفدتش بيها ولا النادي استفاد مني بيها

أنا اول حاجه / بشكر الريس محمد مصيلحي علي كل حاجه حصلت منه في السنين اللي عيشتها في نادي الاتحاد عمره ما اخر علينا جنيه ودايما شايل النادي علي كتفه ...

تاني حاجه /بشكر جمهور الاتحاد اللي كان بيحبني واللي كان بيشتم فيا الكوره مش دايما حلوه ومش دايمآ وحشه بس فيه كواليس مفيش حد بيعشها الا اللاعيبه فقط حتي مبتوصلش للادره …

تالت حاجه / أنا واحد مخدتش فرصتي كامله عشان تحكم عليا أنا واحد لما خدت فرصتي وبقيت العب كان بيتطلب مني حاجات معينه من المدير الفني بنفذها وده بيضرني كا واحد مهاجم وأرقامه قليله ولعبت في مراكز كتير في ماتشات كتير مش مركزي ولكن أنا كنت تحت امر النادي واي مدير فني محترم كان ماسكني وشاركت معاه أنا من أربع سنين لما كنت فريي وببلاش أنا اللي جيت نادي الاتحاد جيت عشان بحب النادي واختارته من قلبي وانا مسامح اي حد اذاني او غلط فيا من جمهور النادي لان دايما خوفه علي النادي فا ده طبيعي عشان مش طول الموسم هيشجع ولا طول الموسم هينتقد هي دي الكوره فا دايمآ جمهور الإتحاد علي راسي مهما حصل من صغر واحد لأكبر واحد …

رابع حاجه / أنا عمري ما هسامح اي شخص اذاني الموسم ده أنا اتئاذيت من كل حاجه أنا نفسيآ اتدمرت أنا من اول الموسم لما (شخصآ ما ) قعد معايا عشان انزل من عقدي وانا رفضت عشان ده اللي اتفقت عليه من اول الموسم

ومن يوم ما رفضت وانا الدنيا اتقلبت عليا من المدير الفني والأستاذ (إ.ج ) وقالي بالحرف اليوم ده وربنا الوحيد اللي يشهد علي كل حرف أقوله

قالي ان النادي عايز ينزل من عقود اللاعيبه عشان بينزل بسقف الرواتب ردي عليه كان أنا عقدي مش كبير بس أنا موافق وتحت امر النادي بس لما تبداء باللي عقدهم كبير وفيه ارقام كبيره وده طبعا ربنا يزيدهم ده رزقهم ومش هقول ارقام لان دول اخواتي وفلوسهم هي فلوسي

بس ده كان ردي

قالي طيب فكر في الموضوع ولو رفضت يبقي الكلام ده بيني وبينك واكننا مقعدناش .. ده غير اللي عرفته في حوار ٥٪؜ بس ده مقدرش أتكلم عنه عشان ميكونش فيه أذي ليا

والكلام ده كله الاداره معندهاش علم بيه

والكلام ده في فترة الإعداد أنا من بعد اليوم ده وانا بتدمر وملعبنيش دقيقه وحده ولا خدت فرصتي مع ان في التمرين كنت بموت نفسي واللاعيبه كلها شاهده وجزء من الجهاز شاهد وكان شايف .. ده غير انه كان بيمرني ورا الجون لوحدي ومكنتش بفتح بوقي ولا بتكلم

وعشان حق ربنا واكون قولت اللي ليا واللي عليا

أنا في. آخر الدور الاول كده كان عندنا ماتش مع بيراميدز كنت في الاسكور وسافرت القاهره وفرحت خلاص قربت أشارك مابولولو اتصاب فا جاب لاعيب من الناشئين يوم الماتش علي الاستاد ومن غير اي سبب طلعني بره الاسكور مع ان كان واخد ٢ لاعبيه زياده عشان لو حد اتصاب فا أنا غصب عني عشان أنا بني ادم زعلت وقولت حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم والكلام وصله ولما صدق يلاقيلي غلطه بس أنا مغلطتش أنا بدعي ربنا للي ظالمني لو هوا ظالم …

خامس حاجه / أنا لاعيب متربي في النادي الاهلي ومنتخبات المراحل بتاعتي كلها كنت متواجد فيها وشاركت فيها أنا مش لاعيب وحش الحمدلله رب العالمين أنا عندي موهبه وبحمد ربنا كل دقيقه عليها ولكن الشخص ده عمره ما حب اي موهبه بس أنا مش طالع اعلق شماعه ولا اتحجج بحاجه بس أنا واحد أتظلم الموسم كله وانا مستاهلش كده مستاهلش كده عشان بتمرن كويس وبحترم الصغير قبل الكبير وعمري ما عملت مشكله

أنا طبيعي اطلع أبرء نفسي من موسم صفري بالنسبالي عشان أنا في نادي جماهيري وده آخر موسم ليا مينفعش اسيبهم وفيه حاجه شايلنها جواهم وحشه من ناحيتي ..

سادس حاجه / أنا لأعيب حر دلوقتي واتمني ربنا يوفقني وامضي لنادي كويس اقدر اساعده ويساعدني

أنا اسف إني طولت بس كان لازم أقول بعض الحاجات اللي حصلت معايا عشان أنا كنت بتمرن ومصحف ربنا والدمعه في عيني

أنا وحياة ابني اللي عمري ما هحلف بيه كدب متدمر نفسيآ وحسبي الله ونعم الوكيل من كل قلبي لأي شخص ظلمني

آخر حاجه ( انا كان لازم اوضح بعض الحاجات اللي حصلت معايا ) بس أنا ربنا عمره ما هيضيع تعبي ولا هيخذلني حتي وانا لوحدي ومفيش حد في المجال كله واقف جنبي …