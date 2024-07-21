موعد مباراة المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره المقاولون العرب، فى المباراة التى تجمع بينهما باستاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد المقاولون العرب في الدوري



وتقام مباراة المصري ضد المقاولون اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد المقاولون



ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري ضد المقاولون، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.



ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة.

بينما يقع المقاولون العرب بالمركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 28 مباراة.