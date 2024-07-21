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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم الأحداث الرايضية التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان ونرصدها إليكم كالتالى:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات اليوم الودية 

 

ريكسهام ضد بورنموث – الساعة 2 ظهرا

بنفيكا ضد ألميريا – الساعة 4:30 عصرا

هامبورج ضد كارديف سيتي – الساعة 5 مساء

لاتسيو ضد تريستينا – الساعة 7 مساء

مارسيليا ضد نيم أولمبيك – الساعة 7 مساء

بانكوك يونايتد ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء 

 

مواعيد مباريات اليوم في والقنوات الناقلة 
المصري والمقاولون العرب  الساعة 5:30 مساء ويذاع على قناة أون تايم سبورت 1

الداخلية والزمالك  الساعة 9:00 مساءً ويذاع على قناة أون تايم سبورت 1
إنبي وزد  الساعة 9:00 مساءً ويذاع على قناة أون تايم سبورت 2


مواعيد الجولة 31 من الدوري المصري
السبت 20 يوليو 
طلائع الجيش ضد فاركو، ستاد جهاز العسكري 0_0
البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ستاد القاهرة الدولي 0_0
سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة،ستاد المقاولون العرب 4_0

الأحد 21 يوليو 
المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب، 5:30 مساء، ستاد برج العرب
إنبي ضد  زد اف سي، 9:00 مساء، ستاد بتروسبورت
الداخلية ضد الزمالك، 9:00 مساء، ستاد السلام

 

الإثنين 22 يوليو 
الإسماعيلي ضد الجونة، 5:30 مساء، ستاد الإسماعيلية
بيراميدز ضد الأهلي، 9:00 مساء، ستاد الدفاع الجوي
مودرن سبورت ضد سموحة، 9:00 مساء، ستاد القاهرة الدولي 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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