ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم الأحداث الرايضية التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان ونرصدها إليكم كالتالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الودية
ريكسهام ضد بورنموث – الساعة 2 ظهرا
بنفيكا ضد ألميريا – الساعة 4:30 عصرا
هامبورج ضد كارديف سيتي – الساعة 5 مساء
لاتسيو ضد تريستينا – الساعة 7 مساء
مارسيليا ضد نيم أولمبيك – الساعة 7 مساء
بانكوك يونايتد ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري والمقاولون العرب الساعة 5:30 مساء ويذاع على قناة أون تايم سبورت 1
الداخلية والزمالك الساعة 9:00 مساءً ويذاع على قناة أون تايم سبورت 1
إنبي وزد الساعة 9:00 مساءً ويذاع على قناة أون تايم سبورت 2
مواعيد الجولة 31 من الدوري المصري
السبت 20 يوليو
طلائع الجيش ضد فاركو، ستاد جهاز الرياضة العسكري 0_0
البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ستاد القاهرة الدولي 0_0
سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة،ستاد المقاولون العرب 4_0
الأحد 21 يوليو
المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب، 5:30 مساء، ستاد برج العرب
إنبي ضد زد اف سي، 9:00 مساء، ستاد بتروسبورت
الداخلية ضد الزمالك، 9:00 مساء، ستاد السلام
الإثنين 22 يوليو
الإسماعيلي ضد الجونة، 5:30 مساء، ستاد الإسماعيلية
بيراميدز ضد الأهلي، 9:00 مساء، ستاد الدفاع الجوي
مودرن سبورت ضد سموحة، 9:00 مساء، ستاد القاهرة الدولي