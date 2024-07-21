ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد أهم الأحداث الرايضية التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان ونرصدها إليكم كالتالى:

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الودية

ريكسهام ضد بورنموث – الساعة 2 ظهرا

بنفيكا ضد ألميريا – الساعة 4:30 عصرا

هامبورج ضد كارديف سيتي – الساعة 5 مساء

لاتسيو ضد تريستينا – الساعة 7 مساء

مارسيليا ضد نيم أولمبيك – الساعة 7 مساء

بانكوك يونايتد ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري والمقاولون العرب الساعة 5:30 مساء ويذاع على قناة أون تايم سبورت 1

الداخلية والزمالك الساعة 9:00 مساءً ويذاع على قناة أون تايم سبورت 1

إنبي وزد الساعة 9:00 مساءً ويذاع على قناة أون تايم سبورت 2



مواعيد الجولة 31 من الدوري المصري

السبت 20 يوليو

طلائع الجيش ضد فاركو، ستاد جهاز الرياضة العسكري 0_0

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري، ستاد القاهرة الدولي 0_0

سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة،ستاد المقاولون العرب 4_0

الأحد 21 يوليو

المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب، 5:30 مساء، ستاد برج العرب

إنبي ضد زد اف سي، 9:00 مساء، ستاد بتروسبورت

الداخلية ضد الزمالك، 9:00 مساء، ستاد السلام

الإثنين 22 يوليو

الإسماعيلي ضد الجونة، 5:30 مساء، ستاد الإسماعيلية

بيراميدز ضد الأهلي، 9:00 مساء، ستاد الدفاع الجوي

مودرن سبورت ضد سموحة، 9:00 مساء، ستاد القاهرة الدولي