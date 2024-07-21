الزمالك يواجه بلدية المحلة تحت شعار لا بديل عن الفوز في الدوري الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مع نظيره الداخلية فى المباراة التى تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويرغب جوميز ولاعبيه في العودة سريعا لسكة الانتصارات في الدوري الممتاز على حساب الداخلية عقب التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام بلدية المحلة بدون أهداف.

وفاز الزمالك على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض إلى دور الـ16 لمواجهة طلائع الجيش.



مباراة الزمالك وبروكسي



وفاز فريق الزمالك على نظيره بروكسي بنتيجة 2/5، في المباراة التي جرت، مساء الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

سجل خماسية الزمالك: مهاب ياسر، ويوسف أوباما، وناصر ماهر، وعبد الله السعيد من ضربة جزاء وناصر منسي.



بينما سجل هدفي بروكسي: حسام بركات من ضربة جزاء، وأدهم أحمد.