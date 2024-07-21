الشباب السعودي يُعلن رحيل راكيتيتش.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الشباب السعودي، رسميا إنهاء التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي، تدوينة أعلن من خلالها إنهاء تعاقده مع راكيتيتش بالتراضي، حيث قدمت الإدارة شكرها إلى اللاعب، وتمنت له التوفيق في مسيرته المقبلة.

فابريزو رومانو

وكشف فابريزو رومانو الصحفي الموثوق في سوق الانتقالات، أن النجم الكرواتي سيخضع للكشف الطبي اليوم الأحد، في نادي هايدوك سبليت الكرواتي.

وأوضح أن راكيتيتش، اتفق مع النادي الذي يتولى تدريبه الإيطالي جاتوزو على توقيع عقد يمتد حتى يونيو 2026.

وكان راكيتيتش قد انتقل لصفوف النادي العاصمي، في الميركاتو الشتوي بعقد ممتد حتى صيف 2025، في صفقة انتقال حر، قادما من إشبيلية الإسباني.

وشارك النجم الكرواتي مع الشباب في 8 مباريات بدوري روشن السعودي للمحترفين، مسجلا هدفا وصنع آخر.