موعد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الزمالك والداخلية



وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية



وتذاع مباراة الزمالك والداخلية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الممتاز.