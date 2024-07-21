اصحاب الجياد يتوج بالمركز الاول في بطولة الجمهورية للجودو

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نادى اصحاب الجياد بالاسكندرية ضمن أبطال فريق الجودو ١٧ سنة على المراكز الاولى ببطولة الجمهورية المقامه حيث حصل اللاعبين على المراكز الاول البطلة سلمى أحمد كيلانى على المركز الثانى والميداليه الفضية وزن ٧٠ كجم واللاعبة المقاتله التى تحدت الجميع بمباريات فوق الممتازة ريتاج حسن مسعد على المركز الثانى والميدالية الفضية وزن + ٧٠ كجم ..

وتم اعلان انضمام البطلات لمنتخب مصر المشارك ببطولة افريقيا

يذكر ان تلك النتائج جاءت تحت اشراف الجهاز الفنى والادارى ك/ إسراء التونى وك/ محمود عبده

وك/ رحمة ابراهيم وك/ مروان الشوبرى وك/ تامر علاء وك/ هبه الله عمرو