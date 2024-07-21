برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع خلال فترة الانتقالات الحالية لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت العديد من الانباء الصحفية الأسبانية عن رغبة ادارة نادي برشلونة الاسباني في عرض نجم الفريق الأول للبيع بعد الدخلو الرسمي فى مفاوضات لضم لايبزيج الألماني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية صباح اليوم الأحد، أنه فى حالة تقديم عرض رسمي على نادي برشلونة بيع لاعب في الأسابيع المقبلة لمحاولة التعاقد مع داني أولمو.

قدم نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، أول عرض للتعاقد مع داني أولمو جناح نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق أن اجتمع برشلونة مع وكيل داني أولمو عن طريق البرتغالي ديكو المدير الرياضي للنادي، من أجل التفاوض على انتقاله للفريق الكتالوني.



وتألق داني أولمو في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حيث توج هدفا للبطولة، برصيد 3 أهداف، بالأضافة لمساهمته في 4 أهداف أخرى.

ويمتلك داني أولمو شرط جزائي في عقده مع نادي لايبزيج، بقيمة 60 مليون يورو، حيث تنتهي فعالية هذا البند خلال الأيام القليلة المقبلة.



