إنتر ميامي يفاجيء ميسي بعد تتويجه بكأس كوبا أمريكا رفقة منتخب الأرجنتين( فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الامريكى نجم الفريق ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، بإقامة احتفالية على ملعب تشيس، عقب تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا، في احتفالية قبل دقائق من انطلاق مباراة فريقه أمام شيكاغو فاير ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتمكن فريق الكرة الأول بنادي انتر ميامي الأمريكى من تحقيق الفوز على نظيره تورونتو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب " تشيس استاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الشرقية بـ الدوري الأمريكي.

اصابة ميسي

وتعرض ميسي للإصابة في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا أمام كولومبيا، التي غادر على إثرها الملعب باكيا في الدقيقة 66 ودخل بدلا منه نيكولاس جونزاليس.

وقال إنتر ميامي في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع ليونيل ميسي لفحص طبي، وتبين منه أنه يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن".



وأضاف البيان: "سيتم تحديد مدى جاهزية القائد من خلال التقييمات الدورية وتقدم تعافيه".

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن مدة غياب ميسي، قد تمتد إلى 40 يوما.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كوبا أمريكا، للمرة الثاني على التوالي، بعد فوزه بلقب بطولة 2020.