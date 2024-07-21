تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الداخلية، في التاسعة مساء اليوم، باستاد السلام، في الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية في الدوري الممتاز



ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، مباراة فريق الداخلية بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي- أحمد مجدي - سيد عبد الله «نيمار».

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - موتيابا - محمد السيد.

خط الهجوم: حازم أسامة - ناصر منسي - عمار ياسر.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وفاز الزمالك على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض إلى دور الـ16 لمواجهة طلائع الجيش.