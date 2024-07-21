تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الداخلية في الدوري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تشكيل فريقه لمباراة الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيلاقي الفارس الأبيض نظيره الداخلية في التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر المسابقة المحلية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الداخلية

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، سيد عبدالله «نيمار«.

الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد السيد، موتيابا.

الهجوم: حازم أسامة، وناصر منسي وعمار ياسر

وسيتم نقل مباراة الزمالك ضد الداخلية عبر قناة أون تايم سبورتس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من خوض 26 مباراة، بينما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 30 مباراة.