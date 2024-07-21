الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره الداخلية، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والداخلية، اليوم الأحد، في التاسعة مساء في الجولة ال31 للدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

ويبحث الزمالك خلال المباراة، على العودة للانتصارات، بعد التعادل في المباراة الماضية مع بلدية المحلة سلبيا دون أهداف.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 19 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك والداخلية، في التاسعة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.