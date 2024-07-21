شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى الحناوى: هذا موسمى الأخير مع الاتحاد وتعرضت للظلم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن فوزي الحناوي ، لاعب الاتحاد السكندري، أن هذا الموسم هو الأخير له مع زعيم الثغر وذلك مع انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، موضحاً أنه تعرض للظلم من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي بعد رفضه تخفيض قيمة عقده.

وكتب فوزي الحناوي، عبر حسابه على فيس بوك، "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معرفش الكلام ده هيضيع مستقبلي الكروى ولا لا، بعد انهارده بس لازم أبرأ نفسي من كل دقيقه عدت عليا السنادي قدام ربنا مستفدتش بيها ولا النادي استفاد مني بيها".

وأضاف، "أنا اول حاجة أشكر الرئيس محمد مصيلحي على كل حاجه حصلت منه في السنين اللي عيشتها في نادي الاتحاد، عمره ما أخر علينا جنيه ودايما شايل النادي علي كتفه، وتاني حاجة بشكر جمهور الاتحاد اللي كان بيحبني واللي كان بيشتم فيا الكرة مش دايما حلوه ومش دايمآ وحشه بس فيه كواليس مفيش حد بيعشها الا اللاعيبه فقط حتي مبتوصلش للإدارة.

واصل لاعب الاتحاد السكندري، "أنا واحد مخدتش فرصتي كامله عشان تحكم عليا أنا واحد لما خدت فرصتي وبقيت العب كان بيتطلب مني حاجات معينه من المدير الفني بنفذها وده بيضرني كا واحد مهاجم وأرقامه قليله ولعبت في مراكز كتير في ماتشات كتير مش مركزي، ولكن أنا كنت تحت أمر النادي وأي مدير فني محترم كان ماسكني وشاركت معاه أنا من أربع سنين لما كنت فريي وببلاش أنا اللي جيت نادي الاتحاد، جيت عشان بحب النادي واختارته من قلبي وانا مسامح أي حد أذاني أو غلط فيا من جمهور النادي لان دايما خوفه علي النادي فا ده طبيعي عشان مش طول الموسم هيشجع ولا طول الموسم هينتقد هي دي الكوره فا دايمآ جمهور الإتحاد علي راسي مهما حصل من صغر واحد لأكبر واحد.

واستأنف الحناوي: رابع حاجة أنا عمري ما هسامح أي شخص أذاني الموسم ده أنا اتأذيت من كل حاجه أنا نفسيآ اتدمرت أنا من اول الموسم لما (شخصآ ما ) قعد معايا عشان أنزل من عقدي وانا رفضت عشان ده اللي اتفقت عليه من أول الموسم

ومن يوم ما رفضت وانا الدنيا اتقلبت عليا من المدير الفني والأستاذ (إ.ج ) وقالي بالحرف اليوم ده وربنا الوحيد اللي يشهد علي كل حرف أقوله.

أكمل: قالي أن النادي عايز ينزل من عقود اللاعيبه عشان بينزل بسقف الرواتب ردي عليه كان أنا عقدي مش كبير بس أنا موافق وتحت أمر النادي بس لما تبدأ باللي عقدهم كبير وفيه ارقام كبيره وده طبعا ربنا يزيدهم ده رزقهم ومش هقول ارقام لان دول اخواتي وفلوسهم هي فلوسي بس ده كان ردي.

واصل الحناوي: قالي طيب فكر في الموضوع ولو رفضت يبقي الكلام ده بيني وبينك واكننا مقعدناش، ده غير اللي عرفته في حوار ٥٪؜ بس ده مقدرش أتكلم عنه عشان ميكونش فيه أذي ليا والكلام ده كله الإدارة معندهاش علم بيه، والكلام ده في فترة الإعداد أنا من بعد اليوم ده وانا بتدمر وملعبنيش دقيقه وحده ولا خدت فرصتي مع ان في التمرين كنت بموت نفسي واللاعيبه كلها شاهده وجزء من الجهاز شاهد وكان شايف، ده غير انه كان بيمرني ورا الجون لوحدي ومكنتش بفتح بوقي ولا بتكلم، وعشان حق ربنا واكون قولت اللي ليا واللي عليا، أنا في آخر الدور الأول كده كان عندنا ماتش مع بيراميدز كنت في الاسكور وسافرت القاهره وفرحت خلاص قربت أشارك مابولولو اتصاب فا جاب لاعيب من الناشئين يوم الماتش علي الاستاد ومن غير اي سبب طلعني بره الاسكور مع ان كان واخد ٢ لاعبيه زياده عشان لو حد اتصاب فا أنا غصب عني عشان أنا بني ادم زعلت وقولت حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم والكلام وصله ولما صدق يلاقيلي غلطه بس أنا مغلطتش أنا بدعي ربنا للي ظالمني لو هو ظالم.

واستأنف: خامس حاجة أنا لاعيب متربي في النادي الاهلي ومنتخبات المراحل بتاعتي كلها كنت متواجد فيها وشاركت فيها أنا مش لاعيب وحش الحمدلله رب العالمين أنا عندي موهبه وبحمد ربنا كل دقيقه عليها ولكن الشخص ده عمره ما حب اي موهبه بس أنا مش طالع اعلق شماعه ولا اتحجج بحاجه بس أنا واحد أتظلم الموسم كله وانا مستاهلش كده مستاهلش كده عشان بتمرن كويس وبحترم الصغير قبل الكبير وعمري ما عملت مشكله، أنا طبيعي اطلع أبرأ نفسي من موسم صفري بالنسبالي عشان أنا في نادي جماهيري وده آخر موسم ليا مينفعش اسيبهم وفيه حاجه شايلنها جواهم وحشه من ناحيتي.

واختتم فوزي الحناوي: سادس حاجة أنا لأعيب حر دلوقتي واتمني ربنا يوفقني وامضي لنادي كويس اقدر اساعده ويساعدني، أنا اسف إني طولت بس كان لازم أقول بعض الحاجات اللي حصلت معايا عشان أنا كنت بتمرن ومصحف ربنا والدمعه في عيني، أنا وحياة ابني اللي عمري ما هحلف بيه كدب متدمر نفسيا وحسبي الله ونعم الوكيل من كل قلبي لأي شخص ظلمني آخر حاجه ( انا كان لازم اوضح بعض الحاجات اللي حصلت معايا ) بس أنا ربنا عمره ما هيضيع تعبي ولا هيخذلني حتي وانا لوحدي ومفيش حد في المجال كله واقف جنبي.