شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 7 منتخبات.. الفوج الأول من بعثة مصر يغادر إلى باريس لخوض الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

غادر الفوج الأول من بعثة مصر صباح اليوم، الأحد، إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضم الفوج الأول منتخبات كرة اليد والرماية والملاكمة والغطس والشراع والتجديف والقوس والسهم.

وكانت مقدمة البعثة قد غادرت الثلاثاء الماضي وقامت برفع علم مصر على مقر البعثة في القرية الأولمبية بباريس.



جانب من الفوج



الفوج الأول



بعثة الرماية



بعثة اليد

وتسلم وفد مصر مقر البعثة من اللجنة المنظمة بعد وصوله إلى القرية الأولمبية، كما تم استلام مكتب البعثة وجار ترتيب كافة التفاصيل استعداداً لاستقبال اللاعبين الذين سيبدأون التوافد على القرية الأولمبية اعتباراً من الأحد.

ويتكون وفد مقدمة البعثة من الدكتور عبد العزيز غنيم نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 ورئيس اتحاد الملاكمة، والمهندس كريم أكرم رئيس اللجنة الفنية، والأستاذ أحمد الرشيدي المدير المالي، ودكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة، ودكتورة لميس غازي مدير الشئون الفنية، ودكتورة أماني عبد الفتاح مندوب من اللجنة الطبية بالإضافة إلى الإداريين ومندوبي العلاقات العامة.

ويغادر الفوج الثاني يوم 23 يوليو، والفوج الثالث يوم 24 يوليو، وتتوالى مغادرة الأفواج فيما يغادر الفوج الرسمي يوم 25 يوليو ويضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وباقي أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.