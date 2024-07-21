شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد ثنائية محمد عبد المنعم ورامى ربيعة لدفاع الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 11:15 ص

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على عودة ثنائية محمد عبد المنعم ورامى ربيعة لاعبى الفريق لقيادة خط الدفاع الأحمر في مباراة بيراميدز بالدوري.

وحصل محمد عبد المنعم على راحة فى مباراة الألومنيوم الأخيرة بكأس مصر، وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم، فيما شارك رامى ربيعة فى لقاء الألومنيوم.

ويرغب كولر في عودة ثنائية عبد المنعم وربيعة لـ دفاع الأهلى أمام بيراميدز للاستفادة من الانسجام بينهما لمواجهة هجوم بيراميدز، وعلى رأسه مايلى لحسم اللقاء لصالح المارد الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفا وتلقت شباكه 20.