شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعي لاعب نادي الكهرباء للتجديف بعد العثور على جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة، فى وفاة محمد عمرو مصطفي نادي الكهرباء للتجديف، بعد العثور على جثمانه، بعد حادث غرقه خلال تدريبات أمس، السبت، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أمس أثناء التدريبات.

وأعلن الاتحاد المصرى للكانوي والكاياك وقوع حادث انقلاب قارب محمد عمرو لاعب نادي الكهرباء الرياضي أثناء إحدى الحصص التدريبية بمنطقة الزمالك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأسفر الحادث عن اختفاء اللاعب تماما مع العثور على القارب والمجداف، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل الحادث، وأن عمليات البحث عن اللاعب ما زالت جارية.

وجاء بيان الاتحاد كالتالى: