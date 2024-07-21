شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والداخلية فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره الداخلية في التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري. وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الداخلية من فاركو بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل الداخلية المركز الأخير فى جدول الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 17 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 39.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لتصحيح مسار فريقه فى جدول الدوري باستعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع بلدية المحلة بالجولة الأخيرة للمسابقة متسلحاً بتأهله لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بتخطى عقبة بروكسى بخمسة أهداف مقابل هدفين في آخر ظهور.