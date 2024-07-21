موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الزمالك، نظيره الداخلية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد ، على أرضية استاد السلام، في إطار مواجهات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 45 نقطة من 26 مباراة، فاز في 13 لقاء، وتعادل في 6 وخسر 7 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق الداخلية في المركز الثامن عشر والأخير في سلم مسابقة الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 30 مباراة، فاز في 3، وتعادل في 10، وتلقى 17 هزيمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- أحمد مجدي- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عبد الله السعيد- ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي- يوسف إبراهيم أوباما- ناصر منسي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية اليوم

من المنتظر أن تُنقل المباراة عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1".