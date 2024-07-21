تعرف على صفقات المصرية للاتصالات قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أبرم مسؤلو نادي المصرية للاتصالات الذى ينافس بدورى المحترفين ، رسمياً مع أكثر من صفة خلال الأيام الماضية من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي المصرية للاتصالات في الصعود لدورى الممتاز .

نجح نادي المصرية للاتصالات في التعاقد رسمياً مع احمد رمضان ميكي مدافع النجوم لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، وتعاقد مع أحمد عيد لاعب دكرنس وسرس الليان وبنها السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي .

احمد رمضان ميكي

كما تعاقد نادي المصرية للاتصالات مع حمزة معوض حارس مرمى العبور وسيراميكا كليوباترا السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر .

حمزة معوض حارس مرمى العبور

وأيضا ضم نادي المصرية للاتصالات محمد جمال حارس مرمى النجوم والاسماعيلي والمنتخب الأوليمبي السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر

محمد جمال حارس مرمى النجوم

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :

1- ابو قير للاسمده 48 نقطة

2- بترول أسيوط 41نقطة

3- المصرية للاتصالات 39نقطة

4- أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- مكادى 27نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 20 نقطة

9- النصر للتعدين 12 نقطة

10- مصر للمقاصة 12 نقطة