وادي دجلة يواجه القادسية الكويتى 27 يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة بقيادة محمد الشيخ، سلسلة مبارياته الودية بمواجهة القادسية الكويتى يوم 27 يوليه الجارى بالقاهرة ، على أن تكون المباراة من 3 أشواط كل شوط 40 دقيقة ثم يسافر بعدها الفريق إلى العين السخنة .

ويتكون الجهاز الفني لدجلة من حازم خيرت رئيس جهاز الكرة ، محمد الشيخ مديرا فنيا ، مصطفى شبيطة مدربا عاما ، مصطفى الدولى مدربا لحراس المرمى ، ماركو مدربا للأحمال والتأهيل ، وأيمن كوارشي مدير إدارى ، وإسلام صبري إدارى ، والدكتور مصطفى ميرا رئيس للجهاز الطبي ، ورمضان محمد دكتور علاج طبيعي ومحمود نبيل أخصائي تأهيل .

وبدأ وادى دجلة فترة الإعداد للموسم المقبل منتصف الشهر الجارى بتدريب اللاعبين القدامى الذين استمروا من الموسم الماضى مع بعض اللاعبين الذين تعاقدوا معهم .

منح مسئولو وادى دجلة الإستغناء الخاص للخماسى ” إسلام جمال ومحمد رجب وكلاسين ونادر هشام وأحمد السكرى ” قبل المدة المقررة التي حددها اتحاد الكرة لكل نادى قبل مرور 15 يوما بعد انتهاء الموسم لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للبحث عن نادى أخر للإنضمام إليه .

في الوقت نفسه قرر مسئولو دجلة إنهاء إعارة إسلام السلامونتى وعودته لناديه السابق فاركو بالإضافة للثنائى محمد رزق وأحمد فتحى ، في الوقت الذى يسعى فيه مجلس إدارة الغزلان للتعاقد مع محمد جابر الذى يتمسك بمبلغ مالى معين نظير تجديد تعاقده وما زال الطرفان في مرحلة التفاوض .

من ناحية أخرى يبحث مسئولو وادى دجلة عن التعاقد مع عدد من اللاعبين صغار السن للإنضمام لصفوف الفريق في ظل سعى الإدارة نحو عدم التعاقد مع لاعبين ذات أسماء رنانة وبمبالغ كبيرة بعدما أثبتت التجربة فشلها مع أكثر من لاعب .