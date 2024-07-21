وزير الشباب والرياضة ينعى لاعب نادي الكهرباء للتجديف

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة في وفاة محمد عمرو مصطفي لاعب نادي الكهرباء للتجديف، بعد العثور علي جثمانه، بعد حادث غرقه خلال تدريبات أمس السبت.

داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

صبحي يوجه اتحاد الكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أثناء التدريبات



وفي ذات السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإتحاد المصري للكانوي والكياك؛ بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أمس أثناء التدريبات.

تفاصيل حادث اللاعب محمد عمرو

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب قارب واختفاء لاعب كان على متنه.



بينما كثفت قوات الإنقاذ النهري في القاهرة ، أمس ، من جهودها للعثور على محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء الرياضي ، بعد سقوطه من قارب في نهر النيل في منطقة الزمالك أثناء التدريب .

قامت أجهزة الأمن بالأنتقال إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب قارب من نوع "كانوي" وكان على متنه اللاعب محمد عمرو مصطفى، مواليد 2007، ولاعب في نادي الكهرباء.

بيان من الاتحاد المصري للكانوي والكياك

أصدر الاتحاد المصري للكانوي والكياك، بيانا عن اختفاء اللاعب محمد عمرو مصطفى نادي الكهرباء الرياضي محمد عمرو مصطفى أثناء التدريب بالنادي.



وجاء البيان ليظهر ، أنه " بتاريخ اليوم السبت الموافق 20-7-2024 تم إبلاغنا من سامح عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوي باللاعب محمد عمرو مصطفى، مواليد 2007، لاعب النادي، وذلك أثناء التدريب بالنادي، وتحت إشراف الجهاز الفني بالنادي، أمام النادي الكائن بشارع أبو الفدا بالزمالك، مما ترتب عليه فقد اللاعب المذكور إلى الآن، وتم العثور على القارب والمجداف".

وأكمل أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار البحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة، علما بأن الاتحاد يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعة له بالأكواد الخاصة بالإجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين، على أن يتم تطبيق تلك الأكواد بشكل مشدد تحت إشراف الهيئة وعلى مسؤوليتها، وسيتم إصدار بيانات أخرى حول التطورات والمستجدات".