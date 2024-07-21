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الاهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لملاقاة بيراميدز في الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي غدا الإثنين  ضمن منافسات الجولة 31 من الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الإثنين غدا على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز 
وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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