منتخب السويس يضم 5 صفقات جديدة قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أبرم مسؤلو نادي منتخب السويس بقيادة أحمد عبد المقصود الذى ينافس بدورى المحترفين، رسمياً أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية من أجل تدعيم صفوفهم استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي منتخب السويس في الصعود لدورى الممتاز .

وتعاقد متخب السويس مع مع أحمد أنور بؤجا لاعب الشمس واتحاد الشرطة السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر ومحمد عرفة لاعب الشمس والعبور السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، ويوسف بيبو قادما من غزل المحلة.

محمد عرفة

كما تعاقد منتخب السويس مع محمد تريكة لاعب البلاستيك واحمد وجيه مهاجم الالومنيوم.

احمد وجيه

وكان منتخب السويس قد تعاقد مع احمد عبدالمقصود ليتولى منصب المدير الفني خلفا لسعد فاروق الذي صعد مع الفريق لدوري المحترفين.

ويتكون الجهاز الفني المعاون من احمد زغلول مدرب عام وهشام علي مدرب عام ومصطفى محمود مخطط أحمال وخالد عبدالسلام قني مدربا لحراس المرمى .