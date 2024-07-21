3 صفقات جديدة لدعم النصر للتعدين قبل الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مسؤلو نادي النصر للتعدين الذى ينافس بدورى المحترفين، رسمياً مع أربع صفقات من أجل تدعيم صفوفهم استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي النصر للتعدين في الصعود لدورى الممتاز .

نجح نادي النصر للتعدين في التعاقد رسميا مع عمرو الشناوي حارس مرمى المنيا واسمنت اسيوط السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر في حضور محمود النحاس المدير الإداري وشريف الانجليزي وكيل اللاعب .

كما تعاقد النصر للتعدين مع المهاجم طلبه محمد لاعب سخا السابق في حضور ابو العينين شحاته المدير الفني و ابوسليم وكيل اللاعب .

ونجح مسؤلي النادي في ضم محمود السيد مدافع المنيا لصفوف النصر للتعدين لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور ابو العينين شحاته المدير الفني وابو سليم وكيل اللاعب

محمود السيد مدافع المنيا

وكان مجلس إدارة نادي النصر للتعدين بأسوان قد أنهى في إجراء التعاقد مع ابو العنين شحاته لمنصب المدير الفني للفريق وقيادته في الموسم الجديد في دوري القسم ب .

وأعلن مجلس الإدارة بأنه سوف يحتفظ بالجهاز الفني الحالي معاون للمدير الفني الجديد وتعين محمد صلاح المدرب السابق مدرب عام للفريق وأعلن مجلس الإدارة بأنه سوف يجتمع مع المدير الفني لمناقشة احتياجات الفريق من لاعبين لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

كان عطية صابرالمدير الفني السابق، تقدم باستقالته مؤخرا من تدريب الفريق بعد الهزيمة التي تلقاها أمام فريق المصرية اللإتصالات بهدف نظيف و تأكد هبوط الفريق رسميا للقسم الثاني ب.

واختتم فريق النصر للتعدين بقياده محمد صلاح تعادل مع فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود بهدفين لكلا منهما، واحتل فريق النصر للتعدين المركز التاسع برصيد 12 نقطة .

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :

1- ابو قير للاسمده 48 نقطة

2- بترول أسيوط 41نقطة

3- وي 39نقطة

4- أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- مكادى 27نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 20 نقطة

9- النصر للتعدين 12 نقطة

10- مصر للمقاصة 12 نقطة