كل ما تريد معرفته عن مباراة إنبي ضد زد إف سي في الدوري الممتاز الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي إنبي بقيادة سيد ياسين، مع نظيره زد بقيادة مجدي عبد العاطي، في التاسعة مساءً، على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري الممتاز.



موقف إنبي وزد في الدوري المصري



ويدخل الفريق البترولي مباراة اليوم وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة جمعها من 29 مباراة، بينما يحتل زد المركز التاسع برصيد 41 نقطة جمعها من 27 مباراة.

موعد مباراة إنبي ضد زد إف سي

وتنطلق صافرة احداث مباراة إنبي ضد زد إف سي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة إنبي ضد زد إف سي

وتقام مباراة إنبي ضد زد إف سي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز على "ستاد بتروسبورت".

القناة الناقلة لمباراة إنبي ضد زد إف سي

وتذاع مباراة إنبي ضد زد إف سي، عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

معلق مباراة إنبي ضد زد إف سي

يقوم بالتعليق على مباراة إنبي ضد زد إف سي، المعلق محمد عفيفي.