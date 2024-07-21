تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة أمام نظيره بيراميدز غدا الإثنين في قمة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد

في خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

في الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة بيراميدز ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الإثنين غدا على ستاد الدفاع الجوي.