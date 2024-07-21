وزير الشباب والرياضة ينعي لاعب نادي الكهرباء للتجديف

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة في وفاة محمد عمرو مصطفي نادي الكهرباء للتجديف، بعد العثور علي جثمانه، بعد حادث غرقه خلال تدريبات أمس السبت.

داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويله أهله وذويه الصبر والسلوان.

صبحي يوجه اتحاد الكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أثناء التدريبات



وفي ذات السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإتحاد المصري للكانوي والكياك؛ بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أمس أثناء التدريبات.