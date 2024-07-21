غياب 11 لاعبًا عن الزمالك أمام الداخلية في الدوري

تضرب الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة الداخلية اليوم الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيلاقي الفارس الأبيض نظيره الداخلية في التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر المسابقة المحلية.

غيابات الزمالك أمام الداخلية

يغيب عن الزمالك عدة لاعبين اليوم أمام فريق الداخلية، لعدة أسباب مختلفة كالتالي:

محمود حمدي الونش بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

محمد عبدالشافي، وأحمد حمدي، ومحمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا للإصابة في العضلة الضامة.

كما يغيب كل من، مصطفى الزناري، والتونسي سيف الدين الجزيري، والبنيني سامسون أكينيولا لعدم الجاهزية الفنية.

ويغيب الرباعي، أحمد سيد زيزو، وزياد كمال، ومحمد شحاتة، وحسام عبد المجيد لتواجدهم مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.

وسيتم نقل مباراة الزمالك ضد الداخلية عبر قناة أون تايم سبورتس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من خوض 26 مباراة، بينما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 19 نقطة من 30 مباراة.