شرط مثير من الاهلي لانهاء الصراع مع الزمالك على ضم عدلان

كشف الإعلامى محمد الليثى عن شرط مسئولي النادي الاهلي للموافقة على انهاء الصراع مع غريمة التقليدي الزمالك، على ضم محمد عدلان لاعب فريق اليد.

وأثار اعلان النادي الاهلي التعاقد مع محمد عدلان لاعب فريق اليد قادمًا من طلائع الجيش، أزمة مع الزمالك في ظل تأكيد اللاعب على رغبته في الانتقال إلى الأبيض.

وقال الليثى خلال تصريحات “إذاعية”: “مسئولي الاهلي أكدوا على أن محمد عدلان أصبح لاعبًا في صفوف فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، وحصلوا على الأستغناء الخاص به من ناديه السابق طلائع الجيش وقاموا بسداد المقابل المالي”.

وتابع: “الأحمر يرحب بانتقال اللاعب إلى الزمالك ولكن بشرط التقدم بعرض رسمي وحينها سيتم مناقشة هذا العرض”.

وأكمل: “الاهلي أكد على أنه استطلع رأي اللاعب لارتداء قميصه، وأكد لهم ترحيبه بذلك، لذا سلك كل الإجراءات القانونية مع نادي الطلائع وحسم الصفقة لصالحه بشكل رسمي”.

وشدد مسئولو الاهلي على مفاجئتهم بانتشار فيديو خاص بـ عدلان قال فيه أنه يرغب في الإنتقال للزمالك.

واختتم: “الأحمر لا يمانع في رحيل عدلان إلى الزمالك حال كانت رغبة اللاعب، ولكن لابد أن يتم ذلك وفقاً للطرق الشرعية، حال وصول عرض رسمي بـ 8 مليون جنيه كحد أدني”.