بعد مفاوضات الاهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل الساعي

حدد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي مبلغًا خرافيًا للاستغناء عن خدمات عمر الساعي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بعد صراع الاهلي والزمالك على ضمه.

ويتنافس قطبي الكرة المصرية الزمالك والاهلي للظفر بخدمات عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في تصريحات تليفزيونية: “عمر الساعي لاعب الفريق، لن يرحل بأقل من 2 مليون دولار”.

وتابع: “الفترة الماضية تلقينا عروضًا شفهية من خارج وداخل مصر لضم الساعي، ولكن لن نبيعه بأقل من 2 مليون دولار”.

وواصل: “نجم وسط الإسماعيلي ينتظره مستقبل واعد، ونريد عرضًا كبيرًا لبيعه خاصة وأنه لاعب مميز في مركزه ويسجل أهدافًا، وقد نفكر في المبلغ المطلوب إذا جاء لنا عرض خارجي وفيه امتيازات أخرى وبونص”.

ويرتبط عمر الساعي صاحب الـ21 عامًا، بعقد ممتد مع الإسماعيلي حتى صيف 2028، فيما ساهم مع الدراويش حتى الآن في 7 أهداف بالموسم الحالي.