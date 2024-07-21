"مبيردش عليهم".. نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عدلان ويطالب الأهلي بالتنازل عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض يسلك الطرق السليمة في التعاقدات مع اللاعبين، وتم الحصول على توقيع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لكرة اليد بعد موافقة ناديه.

وقال "نصر" في تصريحات لبرنامج "+90" عبر قناة النهار: "قمنا بزيارة نادي طلائع الجيش أنا وعمرو نصوحي عضو مجلس الإدارة، خلال الفترة الماضية، وكان الحديث على ثنائي من الفريق في السلة واليد، وعرضنا كان أكبر من الأهلي بنسبة 25%".

وأضاف هشام نصر: "تم التواصل معنا من الجيش على التوجه للحصول على الاستغناء عن اللاعب وكان بالفعل عمرو نصوحي سيذهب إلى النادي، وتم الاتفاق على كل شئ وتم تجهيز العقود".

وأوضح: "فوجئنا اليوم التالي بأن طلائع الجيش يعتذر لنا عن إتمام التعاقد وأن الاستغناء سيذهب للأهلي، ولكننا اعترضنا، ولا بد أن يكون هناك مستندات لإتمام التعاقدات رغبة اللاعب والاستغناء والعقود".

وأكمل: "الآن الأهلي والزمالك لم يستوفوا الشروط في العقد ورقيًا، وبالتالي يكون الاحتكام فورًا إلى اللاعب، ونرفض توجيه اللاعب أو ممارسة ضغوط ضده، لأنه أبلغني هو ووالده بأن هناك اتصالات مستمرة من الأهلي وأنهم لا يردوا".

وتابع: "نتمنى أن يحترم الأهلي رغبة اللاعب، وعدلان ثروة قومية ومن أبرز لاعبي اليد في مصر وعلينا الحفاظ عليه، والأمر حاليًا سيكون في اتحاد اليد، وكنا أنهينا الأمور التعاقدية مع الجيش أثناء دفع قيمة شراء محمد شحاتة لاعب الفريق لكرة القدم، وننتظر قرار الاتحاد المصري".

وأتم تصريحاته: "الأهلي لن يكون قادر على تسجيل اللاعب إلا في حال الحصول على توقيع اللاعب ووالده".

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