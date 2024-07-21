"الشرط الجزائي بـ 7 مليون".. إياد العسقلاني يرد على اهتمام الأهلي بضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ المحترف المصري بصفوف روستوف الروسي، إياد العسقلاني، عما يتردد من اهتمام الأهلي بالتعاقد معه.

وقال العسقلاني، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مساء الجمعة:"سمعت بأمر الأهلي عن طريق وكيلي أحمد يحيى واللعب للأهلي شرف كبير ولكنني الآن لاعب محترف والشرط الجزائي بعقدي 7 مليون يورو".

وأضح صاحب الـ 19 عاماً أن هناك عدة أندية ترغب في ضمه، مشيرًا إلى أن العروض يتلقاها وكيليه أحمد يحيى ويحيى علي.

وكان اللاعب قد انتقل لصفوف روستوف الروسي في فبراير الماضي من نادي الإسماعيلي.

وشارك اللاعب مع فريقه الروسي في 6 مباريات بواقع 4 مباريات بالدوري واثنتين في الكأس.

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