بعد ارتباط اسمه بالأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يطلب مبلغ خيالي لترك الساعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف محمد جمال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشروط المالية، لترك عمر الساعي لاعب الفريق، بعد ظهوره بشكل مميز هذا الموسم.

ويبلغ الساعي من العمر 21 عاما، ويرتبط بعقد مع النادي الإسماعيلي يمتد إلى 2028، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ناديي الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع الدراويش الموسم الحالي.

وقال محمد جمال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "نتمنى عرضًا خارجيًا لعمر الساعي، وخلال الفترة الماضية كان هناك عروض شفهية من خارج وداخل مصر".

وأوضح: "عمر الساعي ينتظره مستقبل واعد، وسيرحل في حالة وصول عرض لا يُرفض فقط، ولن نبيعه بأقل من 2 مليون دولار، خاصة وأنه لاعب مميز في وسط الملعب ويسجل أهدافًا".

أكمل: "قد نفكر في المبلغ المطلوب إذا جاء لنا عرض خارجي وفيه امتيازات أخرى وبونص".

وأتم تصريحاته: "إيهاب جلال لم يتواجد في تدريبات الإسماعيلي مؤخرًا لأسباب أسرية وليس منقطعًا، وعلاقته بمجلس الإدارة جيدة".

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