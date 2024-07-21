محمد إيهاب يرد عبر "الخليج 365" بشأن سحب الميدالية البرونزية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لرفع الأثقال تلقيه بريدا إلكترونيا يفيد بإيجابية عينة المنشطات للاعب المصري محمد إيهاب في أولمبياد ريو 2016.

وبناء على إيجابية العينة تم سحب الميدالية البرونزية لرفع الأثقال من المصري محمد إيهاب، والتي حققها في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.

ورد بطل مصر في رفع الأثقال، محمد إيهاب، عبر "الخليج 365" على إيجابية عينته وسحب الميدالية.

وقال إيهاب في تصريحات خاصة: "إن شاء الله العينة "B" هتوضح كل حاجة".

وأضاف: "أنا لا أخون بلدي ولا الأمانة التي لطالما حملت اسمها فخراً واعتزازاً لآخر يوم اعتزالي بمسيرتي الرياضية".

وتابع: "التحقيقات ستُظهر كل من له يد ومتورط في هذا الموضوع".

وأتم محمد إيهاب تصريحاته: "شكراً لكل واحد يدعمني ويدافع عن حق بلدي في الميدالية الأولمبية وإن شاء الله قريباً الحقيقة تظهر".

الجدير بالذكر أن محمد إيهاب اعتزل رياضة رفع الأثقال في عام 2022.

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