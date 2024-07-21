وجه جديد في الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره الداخلية اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والداخلية، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة الداخلية، خلال المران الختامي أمس السبت.

وظهر خلال المران الختامي، اعتماد جوميز، على تجربة اللاعبين الناشئين في التشكيل، بجانب استمرار مشاركة أحمد فتوح بشكل أساسي بعد عودته من الإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - ترافيس موتيابا - محمد السيد.

خط الهجوم: حازم أسامة - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية بالدوري