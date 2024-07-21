شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة لليوم السابع: تكليف اتحاد الكانوى بمراجعة كود الأمن والسلامة مع نادى اللاعب الغارق والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد شاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة قامت بالتواصل مع اتحاد الكانوى والكياك بشأن واقعة غرق أحد لاعبى نادى الكهرباء للتجديف خلال التدريبات أمس السبت.

وأعلن الاتحاد المصرى للكانوي والكاياك وقوع حادث انقلاب قارب محمد عمرو لاعب نادي الكهرباء للتجديف أثناء إحدى الحصص التدريبية بمنطقة الزمالك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأسفر الحادث عن اختفاء اللاعب تماما مع العثور على القارب والمجداف، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل الحادث، وأسفرت عمليات البحث عن اللاعب للعثور عليه صباح اليوم.

وقال الشاذلى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الوزارة طلبت من الاتحاد مراجعة تطبيق الأكواد الخاصة بالأمن والسلامة، والتى يتم إرسالها للاتحادات والهيئات الرياضية باستمرار، والتأكد من مدى تطبيق هذه الأكواد فى الأندية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ، أن اتحاد الكانوى سيقوم بمراجعة تطبيق أكواد الأمن والسلامة خلال تدريبات اللاعبين، وحال اكتشاف خلل فى تطبيق الأكواد سيقوم الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأن واقعة الغرق كانت خلال تدريبات النادى وليس المنتخب.