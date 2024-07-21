شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 12:21 م

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ، لخوض مباراة الداخلية بالدوري المصري اليوم، الأحد، بعدما أغلق صفحة مباريات كأس مصر بعد التأهل لدور الـ16 بالبطولة بتخطى عقبة بروكسى بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الداخلية بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الانتصارات المحلية.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للداخلية 3.68 مليون يورو.

وتعادل الزمالك مع بلدية المحلة سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر الداخلية من فاركو بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.