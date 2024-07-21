شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه نيوزيلندا وإنجلترا فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر لناشئات الاسكواش، مساء اليوم الأحد، مع نيوزيلندا فى ربع نهائي بطولة العالم للناشئات، كما يلتقي منتخب الناشئين مع نظيره الإنجليزي ضمن منافسات نفس الدور بمنافسات الشباب.

وتقام العالم لناشئي الاسكواش للفرق فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 18 إلى 23 يوليو الجاري.

وكان منتخب الناشئات قد تأهل فى صدارة مجموعته بعد الفوز على منتخبات إنجلترا، فرنسا وألمانيا بنتيجة 3-0، محققاً العلامة الكاملة، ليضرب موعداً مع نظيره النيوزيلندي في ربع النهائي.

بينما تأهل منتخب الناشئين لدور الـ16 فى المركز الثاني بمجموعته بعد الفوز على سويسرا والهزيمة أمام جنوب أفريقيا، قبل أن يتغلب على المنتخب الماليزي فى دور الـ16.

وقرر الاتحاد المصرى للاسكواش تعيين الدكتور خالد الشناوى طبيباً لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين.

ويشارك 46 منتخباً يتصدرها مصر، ويضم كل منتخب أربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 19 عامًا، فى مباريات فردية، حيث يتأهل الفريق الأول الذي يفوز بمباراتين.

وتتضمن بطولة هذا العام إقامة منافسات الرجال والسيدات في وقت واحد لأول مرة في تاريخ البطولة، في بطولة الرجال، من المقرر أن يتنافس 27 فريقًا، وهو خامس أكبر مشاركة في تاريخ الحدث.

وفي منافسات السيدات يشارك 19 فريقا، وهو ثاني أكبر عدد بعد بطولة 2005 التي شهدت تنافس 20 فريقا، هذا العام.