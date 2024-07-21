شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر إعادة محمد هانى لدكة الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 12:25 م

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على عودة محمد هانى الظهير الأيمن للفريق للجلوس على دكة البدلاء فى مباراة بيراميدز بالدوري.

وشارك محمد هانى أساسياً في مباراة الألومنيوم الأخيرة بكأس مصر، ونجح فى تسجيل هدف الفوز للمارد الأحمر فى الدقائق الأخيرة بعد غيابه عن المشاركة فى المباريات السابقة.

ويرغب كولر فى الدفع بعمر كمال عبد الواحد لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة بيراميدز للإستفادة من قدراته الفنية والبدنية على إحداث الفارق بفضل سرعته ومجهوده الوفير.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الألومنيوم لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل بيراميدز المركز الأول بجدول الدوري برصيد 68 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 21 فوز وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل 51 هدفا وتلقت شباكه 20.