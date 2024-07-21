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بحضور جماهيرى كامل العدد.. عدوية ورامى جمال والبحراوى يتألقون فى حفل City festival شبين الكوم

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القاهرة - سامية سيد -  

شهد نادي سيتي كلوب شبين الكوم ثالث حفلات City festival لصيف 2024 بالتعاون مع ليالي مصر، والتي تقام تحت رعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيري وتنظمها مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، وأحيا الحفل النجوم أحمد ومحمد عدوية ورامى جمال ورضا البحراوى.

 

تفاعل أعضاء سيتى كلوب بمختلف الفروع المنتشرة بالمحافظات مع الحفل، الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما لاسيما وأن الحفل شهد تنوعا في النجوم والمطربين بين الغناء الشعبى ممثلا في أحمد عدوية ورضا البحراوى، والطرب الرومانسى بصوت رامى جمال ومحمد عدوية.

 

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جانب من الحفل 

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حضور جماهيرى ضخم فى الحفل 

 

 

 


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رامى جمال 

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رضا البحراوى

 

وقبل بدء الحفل نظمت إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب شبين الكوم، تضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

 

حضور الحفل كان مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب، ويعتبر هذا الحفل هو ثالث الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف تدريجيًا في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب الشروق، أحياه المطرب السوبر الستار أحمد سعد والنجمة روبي قبل حفل سيتى كلوب بنها بمشاركة السوبر ستار هيثم شاكر ونجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش والحكمدار عبد الباسط حمودة.

 

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النجم رامى جمال 

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تفاعل الأعضاء والجماهير مع النجوم

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تفاعل من الأعضاء مع النجوم

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رضا البحراوى

 

وقام الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتى كلوب بجولة تفقدية لمقر نادى سيتى كلوب شبين الكوم قبل الحفل، للوقوف على ترتيبات الحفل، كما شاهد تدريبات عدد من الألعاب و تابع عملية التطوير التي تجرى لمنشآت الفرع.

 

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مصطفى عزام أثناء تفقد سيتى كلوب شبين الكوم 

 

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جانب من الجولة

 

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صورة تذكارية 

 

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

 

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال وبهاء سلطان، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم وغيرها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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