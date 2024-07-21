شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: أزمة عدلان أثيرت على السوشيال فقط وننتظر المستندات والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد ، على الأزمة المثارة مؤخراً بين الأهلي والزمالك بشأن التعاقد مع محمد عدلان لاعب كرة اليد بنادي طلائع الجيش مواليد 2006، بعدما قام النادي الأهلي بشراء عقده من الطلائع ثم قام اللاعب بالتوقيع على عقد لصالح نادي الزمالك.

وقال الأمين، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه الأزمة تعد أزمة "سوشيال ميديا"، مشيرا إلى أن اتحاد اليد ينتظر وصول أوراق رسمية تخص أحقية القطبين فى لاعب طلائع الجيش، فى ظل امتلاك الأهلى الاستغناء الخاص باللاعب، والزمالك لديه توقيع اللاعب.

وتعود كواليس الأزمة إلى أن النادي الأهلي أعلن منذ أيام التعاقد مع محمد عدلان قادما من طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، قبل أن يظهر اللاعب في فيديو قال خلاله: "أنا محمد عدلان لاعب فريق طلائع الجيش لكرة اليد، أعلن أن رغبتي الأولى والأخيرة هي اللعب لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي ولي الشرف أن أكون في نادي الزمالك".

من جهته حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، لمحمد عدلان، لاعب اليد مواليد 2006 والذى وقع على عقود انتقاله للأهلى، حيث يتضمن الفيديو رغبة اللاعب بالانتقال إلى الزمالك.

وقال محمد عدلان في الفيديو المنشور، "أنا محمد عدلان لاعب طلائع الجيش ورغبتي هي الانتقال لنادي الزمالك وهذا حلم بالنسبة لي".