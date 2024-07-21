شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكانوى لليوم السابع: النيابة تحقق فى غرق محمد عمرو وجاهزون بأى أوراق والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن شويتة، رئيس اتحاد الكانوى والكياك، أن محمد عمرو مصطفى لاعب نادى الكهرباء تم العثور على جثمانه صباح اليوم، بعد غرقه خلال التدريبات مع ناديه أمس السبت.

وقال رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاتحاد لن يبدأ فى أى إجراءات تخص الوفاة إلا بعد انتهاء تحقيقات النيابة، خاصة أن الأمور تم تحويلها إلى النيابة للتحقيق في الحادث، وذلك بعد العثور على جثمان اللاعب أسفل كوبرى 15 مايو.

واختتم أيمن شويتة بأن الاتحاد يقدر حالة أسرة اللاعب، وكذلك دور النادى فى الحفاظ على لاعبيه، مشددا على أن النادى لم يرتكب أى جرم، مشيراً إلى أنه حال طلب النيابة أى أوراق من الاتحاد تخص الواقعة أو تطبيق أكواد السلامة والأمن، فالكانوى جاهز لتقديم أى مستندات أو أوراق تطلبها النيابة.

وأسفر الحادث عن اختفاء اللاعب تماما مع العثور على القارب والمجداف، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل الحادث، وأسفرت عمليات البحث عن اللاعب للعثور عليه صباح اليوم.