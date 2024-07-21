علاء نوح مديراً فنياً للمنيا

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مجلس إدارة نادي المنيا في إجراء التعاقد مع علاء نوح لمنصب المدير الفني للفريق بحضور خليل ابراهيم وكيل اللاعبين، استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم ب، الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي المنيا في الصعود لدورى المحترفين .

ويسعي مجلس إدارة المنيا لترتيب ملفات الموسم الجديد أملا في تكوين فريق قوي ينافس علي الصعود لدوري المحترفين.

وكان المنيا قد أخفق خلال الموسم المنتهي وابتعد عن المنافسة علي القمة وبقي الفريق في دوري القسم الثاني ب.

وضع مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، شرطا لرحيل أي لاعب عن صفوف الفريق من أصحاب العقود المستمرة.

واتفق مجلس إدارة نادي المنيا علي الموافقة لأي لاعب يريد الرحيل بشرط إحضار عرض مناسب يستفيد منه النادي.

ويسعي مجلس إدارة نادي المنيا لترتيب عدد من الملفات استعدادا للموسم الجديد منها ملف اللاعبين ودعم الصفوف بكل قوة.