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رسمياً.. أورانج يضم "بطور".. ويجدد عقود ثلاثي الفريق

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ياسر رشاد - القاهرة - أبرام مسؤلو نادي أورانج بقيادة تامر عبدالخالق، الذى ينافس بدورى القسم الثالث، أكثر من صفقة خلال الأيام الماضية استعداداً للموسم الجديد، الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي أورانج في الصعود لدورى القسم الثاني ب  .

وتعاقد نادي أورانج رسمياً مع أحمد بطور مهاجم القناطر الخيريه ولافيينا السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، في حضور تامر عبدالخالق المدير الفني وحسين سويلم  مدير رياضي، وياسر عبدالخالق مدير للكرة، ووكيل اللاعب . 

أحمد بطور مهاجم القناطر الخيريه

 

ونجحت لجنة الكرة بنادي أورانج في تجديد تعاقد محمد ايسي مدافع الفريق، بحضور تامر عبدالخالق المدير الفني وحسين سويلم  مدير رياضي، وياسر عبدالخالق مدير للكرة .

 

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محمد ايسي

ونجح مسؤلى نادي أورانج فى تجديد تعاقد عمرو حسين لاعب الفريق، بحضور تامر عبدالخالق المدير الفني وحسين سويلم  مدير رياضي، وياسر عبدالخالق مدير للكرة .

 

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عمرو حسين

وجدد نادي أورانج تعاقده مع أسامة محمد لاعب الفريق، بحضور تامر عبدالخالق المدير الفني وحسين سويلم  مدير رياضي، وياسر عبدالخالق مدير للكرة، وأيضا جدد نادي أورانج تعاقده مع كهربا لاعب الفريق .  

 

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أسامة محمد

قرر مجلس إدارة نادى أورانج تجديد الثقة فى تامر عبدالخالق المدير الفني لقيادة الفريق الموسم المقبل بدورى القسم الثالث، مع منحه كافة الصلاحيات فى اختيار الجهاز المعاون له.

 

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تامر عبدالخالق 

جاء القرار بإجماع مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى النادي التى أكدت ثقتها الكاملة فى قـدرة المدير الفني الحالي على تحقيق آمال وطموحات المجلس فى الفترة القادمة والصعـود بالفريق لدورى القسم الثاني ب.

ويضم الجهاز الفني كل من حسين سويلم - مدير رياضي، ياسر عبدالخالق - مدير للكرة، تامر عبدالخالق - مدير فني .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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