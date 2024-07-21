بروسيا دورتموند يستقر على بيع "موكوكو" في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مسؤولو نادي بوروسيا دورتموند الألمانى النية على بيع عقد يوسوفا موكوكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع الغيني سيرهو جيراسي، لاعب شتوتجارت.

وهو ما تم تداوله بشبكة «سكاي سبورتس»، السبت، أن موكوكو «19 عامًا» أصبح متاحًا للبيع، مقابل 20 مليون يورو «22 مليون دولار».

وأكدت على أن فولكروج يرغب في الاستمتاع بعطلته عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الألماني في يورو 2024، ومن ثم يجري المفاوضات، حيث أفادت التقارير أن دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، يرغب في الإبقاء على اللاعب.



ووصل دورتموند إلى تايلاند في إطار جولة ما قبل الموسم، مع وجود أربعة مهاجمين رئيسيين في صفوفه، ومن المقرر أن يرحل أحدهم على ما يبدو.



ويلتقي دورتموند مع فريق باثوم يونايتد التايلاندي، الأحد، ثم يواجه فريق سيريزو أوساكا الياباني، الأربعاء.