أصحاب الجياد يواصل استعداداته للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أصحاب الجياد بقيادة محمد فهمي، تدريباته الجماعية، علي ملعب المدينة الجامعية بسموحة بحضور المهندس عبد المنعم جاب مدير الكرة ورئيس مجلس إدارة شركة عالمية للمحاسبة وإدارة المشروعات الراعي الرسمي لنادي أصحاب الجياد و يعقوب سعيد مدير التعاقدات .

ونجحت لجنة الكرة بنادي أصحاب الجياد في تجديد تعاقد محمد صبري لاعب الفريق لـمده عام بحضور سيد سمره رئيس مجلس إدارة النادي و عبد المنعم جاب مدير الكرة و يعقوب سعيد مدير التعاقدات.

محمد صبري لاعب أصحاب الجياد

ونجح مسؤلى نادي أصحاب الجياد فى تجديد تعاقد سامح محمد لاعب الفريق لـمده عام بحضور سيد سمره رئيس مجلس إدارة النادي و عبد المنعم جاب مدير الكرة و يعقوب سعيد مدير التعاقدات.

سامح محمد لاعب أصحاب الجياد

وجدد نادي أصحاب الجياد تعاقد محمد الدالي لاعب الفريق لـمده عام بحضور سيد سمره رئيس مجلس إدارة النادي و عبد المنعم جاب مدير الكرة ورئيس مجلس إدارة شركة عالمية للمحاسبة الراعي الرسمي للنادي و يعقوب سعيد مدير التعاقدات .

محمد الدالي لاعب أصحاب الجياد

أعلن محمد فهمى ، المدير الفنى لفريق اصحاب الجياد الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى، عن التعاقد مع ٤ لاعبين، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي اصحاب الجياد في الصعود لدورى المحترفين .

حدد مدرب اصحاب الجياد انه يحتاج ١١ لاعبا فى الموسم الجديد بعد الاتفاق مع مجلس ادارة النادى برئاسة سيد سمرة .

واضاف ان اللاعبين الجدد هم محمود عفرتو لاعب فاركو ووقع على عقود لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر و عمرو عبد الفتاح لاعب مودرن فيوتشر لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر في وعمرو الصعيدي حارس مرمى دمنهور ومحمود شعلان لاعب وسط دمنهور .